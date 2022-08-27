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Власти Рязанской области назвали контролируемой ситуацию с лесными пожарами в регионе

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Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области является контролируемой, новых очагов возгорания не выявлено. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Павел Малков.
Власти Рязанской области назвали контролируемой ситуацию с лесными пожарами в регионе
  • © 62.mchs.gov.ru

«Ситуацию мы сейчас характеризуем как полностью контролируемую. Это означает, что определён контур, от которого идёт работа внутрь пожара, пожар нигде за этот контур не перешагнул», — цитирует Малкова ТАСС.

Он подчеркнул, что новых очагов возгорания в регионе не выявлено.

Ранее правительство Рязанской области заявило, что в регионе ликвидировали все верховые пожары.

В ходе тушения лесных пожаров в Рязанской области авиация Росгвардии сбросила более 320 т воды.

24 августа президент России Владимир Путин поручил принять все меры по ликвидации пожаров в Рязанской области.

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