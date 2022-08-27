Власти Рязанской области назвали контролируемой ситуацию с лесными пожарами в регионе

Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области является контролируемой, новых очагов возгорания не выявлено. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Павел Малков.

«Ситуацию мы сейчас характеризуем как полностью контролируемую. Это означает, что определён контур, от которого идёт работа внутрь пожара, пожар нигде за этот контур не перешагнул», — цитирует Малкова ТАСС.

Он подчеркнул, что новых очагов возгорания в регионе не выявлено.

Ранее правительство Рязанской области заявило, что в регионе ликвидировали все верховые пожары.

В ходе тушения лесных пожаров в Рязанской области авиация Росгвардии сбросила более 320 т воды.

24 августа президент России Владимир Путин поручил принять все меры по ликвидации пожаров в Рязанской области.