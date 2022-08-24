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Путин поручил принять все меры по ликвидации пожаров в Рязанской области

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Президент России Владимир Путин поручил принять все меры по ликвидации пожаров в Рязанской области.
Путин поручил принять все меры по ликвидации пожаров в Рязанской области
  • РИА Новости

Об этом он сказал на совещании по борьбе с лесными пожарами в российских регионах.

«В Рязанской области из-за сильного ветра пожары продолжают, к сожалению, распространяться, и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населённых пунктов. Это вызывает особое беспокойство. Прошу принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба, а главное — для защиты людей, природы, животного мира», — сказал он.

Ранее глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что для тушения пожаров в Рязанской области будет привлечена дополнительная авиация.

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