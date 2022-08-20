Глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что для тушения пожаров в Рязанской области будет привлечена дополнительная авиация.

«Мы сейчас на штабе обсудили дополнительное привлечение авиации к тем существующим четырём самолётам, которые по линии МЧС сюда поступили... Мы видим перспективу, что можем дополнительно предоставить два самолёта», — цитирует его ТАСС.

Также, по его словам, дополнительно привлекут 40 десантников-парашютистов лесопожарной службы.

«Нам нужно их обеспечить транспортом, доставкой, заброской и обратным вывозом их из леса и опять на следующий день заброской», — добавил он.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков рассказал о ситуации с лесными пожарами в регионе.