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Для тушения пожаров в Рязанской области будет привлечена дополнительная авиация

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Глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что для тушения пожаров в Рязанской области будет привлечена дополнительная авиация.
Для тушения пожаров в Рязанской области будет привлечена дополнительная авиация
  • РИА Новости

«Мы сейчас на штабе обсудили дополнительное привлечение авиации к тем существующим четырём самолётам, которые по линии МЧС сюда поступили... Мы видим перспективу, что можем дополнительно предоставить два самолёта», — цитирует его ТАСС.

Также, по его словам, дополнительно привлекут 40 десантников-парашютистов лесопожарной службы. 

«Нам нужно их обеспечить транспортом, доставкой, заброской и обратным вывозом их из леса и опять на следующий день заброской», — добавил он.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков рассказал о ситуации с лесными пожарами в регионе.

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