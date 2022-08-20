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Власти Рязанской области рассказали о ситуации с лесными пожарами в регионе

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Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков рассказал о ситуации с лесными пожарами в регионе.
Власти Рязанской области рассказали о ситуации с лесными пожарами в регионе
  • AP

«Из-за неблагоприятных погодных условий пожар продолжает действовать, двигаться. Сейчас общая площадь пожара, всей пройденной территории, — около 6,5 тыс. га. Именно активное горение, площадь не меняется, она сохраняется», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что населённым пунктам в настоящий момент ничто не угрожает.

Малков отметил, что борьбу с огнём осложняют погодные условия. 

Ранее МЧС России назвало сложной ситуацию с пожаром в Кудомском лесничестве Рязанской области.

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