МЧС России назвало сложной ситуацию с пожаром в Кудомском лесничестве Рязанской области

Ситуация с пожаром в Кудомском лесничестве в Рязанской области сложная, но угрозы близлежащим населённым пунктам нет. Об этом сообщил представитель ГУ МЧС по региону.

«Кудомское лесничество — здесь у нас самый крупный пожар, где пройдено огнём около 6 тыс. га. На данный момент он не локализован. Здесь ситуация сложная, но тем не менее угрозы населённым пунктам нет», — цитирует собеседника РИА Новости.

На тушении пожаров работают три вертолёта. Также в резерве МЧС есть три самолёта на случай возникновения верховых пожаров.

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что пожарных и техники на тушении лесного пожара в Рязанской области достаточно.