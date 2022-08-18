В МЧС заявили о достаточном количестве сил для тушения пожара в Рязанской области
- РИА Новости
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«Коллеги докладывают, что сил и средств хватает. Сегодня ночью будут продолжаться тактические действия, которые будут проводиться по этому лесному пожару непосредственно», — цитирует его ТАСС.
Министр добавил, что в тушении пожара принимают участие 12 воздушных судов.
«Москва очень хорошо помогает техникой и людьми», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Куренков отправился в Рязанскую область с целью координации тушения крупных очагов лесных пожаров.