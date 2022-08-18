военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В МЧС заявили о достаточном количестве сил для тушения пожара в Рязанской области

Короткая ссылка
Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что пожарных и техники на тушении лесного пожара в Рязанской области достаточно.
В МЧС заявили о достаточном количестве сил для тушения пожара в Рязанской области
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Коллеги докладывают, что сил и средств хватает. Сегодня ночью будут продолжаться тактические действия, которые будут проводиться по этому лесному пожару непосредственно», — цитирует его ТАСС.

Министр добавил, что в тушении пожара принимают участие 12 воздушных судов.

«Москва очень хорошо помогает техникой и людьми», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Куренков отправился в Рязанскую область с целью координации тушения крупных очагов лесных пожаров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить