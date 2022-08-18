В МЧС заявили о достаточном количестве сил для тушения пожара в Рязанской области

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что пожарных и техники на тушении лесного пожара в Рязанской области достаточно.

«Коллеги докладывают, что сил и средств хватает. Сегодня ночью будут продолжаться тактические действия, которые будут проводиться по этому лесному пожару непосредственно», — цитирует его ТАСС.

Министр добавил, что в тушении пожара принимают участие 12 воздушных судов.

«Москва очень хорошо помогает техникой и людьми», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Куренков отправился в Рязанскую область с целью координации тушения крупных очагов лесных пожаров.