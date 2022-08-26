Более 320 тонн воды сбросила авиация Росгвардии в ходе тушения пожаров в Рязанской области
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«В ликвидации лесных пожаров задействованы два транспортно-боевых вертолёта Ми-8 и самолёт Ил-76 Росгвардии. Лётный состав экипажей совершил 67 подлётов и сбросил свыше 320 т воды», — цитирует ведомство ТАСС.
В ведомстве отметили, что благодаря слаженным действиям авиационной и наземной группировок, участвующих в борьбе с огнём, уже удалось существенно сократить огненный фронт и ликвидировать верховые лесные пожары.
Ранее правительство Рязанской области заявило, что в регионе ликвидировали все верховые пожары.
24 августа президент России Владимир Путин поручил принять все меры по ликвидации пожаров в Рязанской области.