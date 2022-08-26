Более 320 тонн воды сбросила авиация Росгвардии в ходе тушения пожаров в Рязанской области

Пресс-служба Росгвардии заявила, что авиация ведомства сбросила более 320 т воды в ходе тушения лесных пожаров в Рязанской области.

«В ликвидации лесных пожаров задействованы два транспортно-боевых вертолёта Ми-8 и самолёт Ил-76 Росгвардии. Лётный состав экипажей совершил 67 подлётов и сбросил свыше 320 т воды», — цитирует ведомство ТАСС.

В ведомстве отметили, что благодаря слаженным действиям авиационной и наземной группировок, участвующих в борьбе с огнём, уже удалось существенно сократить огненный фронт и ликвидировать верховые лесные пожары.

Ранее правительство Рязанской области заявило, что в регионе ликвидировали все верховые пожары.

24 августа президент России Владимир Путин поручил принять все меры по ликвидации пожаров в Рязанской области.