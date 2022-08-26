В Рязанской области заявили о ликвидации всех верховых пожаров в регионе

Правительство Рязанской области заявило, что в регионе ликвидировали все верховые пожары.

«Возгорания в Рязанской области тушатся в круглосуточном режиме. Ведется борьба с семью лесными пожарами. Верховые пожары ликвидированы. Ситуация находится под постоянным контролем. По всему периметру возгорания работают бойцы и техника», — цитирует заявление местного правительства РИА Новости.

Вместе с этим уточняется, что в области сохраняется аномально жаркая погода, но снизилась скорость ветра.

Ранее президент России Владимир Путин поручил принять все меры по ликвидации пожаров в Рязанской области.