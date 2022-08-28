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Патриарх Кирилл поздравил шахтёров с профессиональным праздником

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил шахтёров с профессиональным праздником, подчеркнув всю опасность этой специальности.
Патриарх Кирилл поздравил шахтёров с профессиональным праздником
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Сердечно поздравляю всех вас с Днем шахтёра. Этот замечательный праздник призван подчеркнуть особую значимость тяжёлого и подчас опасного труда горнорабочих, которых мы с благодарностью чествуем ныне», — приводит текст поздравления РИА Новости.

Патриарх отметил, что отечественная угольная промышленность по праву занимает важное место в топливно-энергетическом комплексе страны.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с профессиональным праздником.

В мае сообщалось, что в России хотят упростить порядок получения доплат к пенсии для лётчиков и шахтёров.

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