Патриарх Кирилл поздравил шахтёров с профессиональным праздником
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
«Сердечно поздравляю всех вас с Днем шахтёра. Этот замечательный праздник призван подчеркнуть особую значимость тяжёлого и подчас опасного труда горнорабочих, которых мы с благодарностью чествуем ныне», — приводит текст поздравления РИА Новости.
Патриарх отметил, что отечественная угольная промышленность по праву занимает важное место в топливно-энергетическом комплексе страны.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с профессиональным праздником.
В мае сообщалось, что в России хотят упростить порядок получения доплат к пенсии для лётчиков и шахтёров.