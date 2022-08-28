Путин поздравил работников угольной отрасли с профессиональным праздником
Соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.
Путин отметил выдающиеся достижения знаменитых горняцких династий.
«Отрадно, что нынешнее поколение работников угледобывающей промышленности трудится с полной отдачей, вносит весомый вклад в укрепление индустриальной мощи и энергетической безопасности страны, в решение важнейших проблем социальной сферы», — указал российский лидер.
Путин также пожелал здоровья и благополучия всем причастным к празднику.
В мае сообщалось, что в России хотят упростить порядок получения доплат к пенсии для лётчиков и шахтёров.