В России хотят упростить порядок получения доплат к пенсии для лётчиков и шахтёров

Короткая ссылка
Госдума на пленарных заседаниях в весеннюю сессию планирует рассмотреть законопроект, цель которого оптимизировать процесс установления дополнительных выплат к пенсии членам лётных экипажей гражданских самолётов и отдельным категориям работников организаций угольной промышленности.
В России хотят упростить порядок получения доплат к пенсии для лётчиков и шахтёров
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

По законопроекту страхователи будут представлять в органы Пенсионного фонда сведения о периодах работы, дающей право на ежемесячную доплату к пенсии, и о сумме заработка, из которого исчисляется размер ежемесячной доплаты к пенсии.

Это позволит ПФР отражать соответствующие сведения на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц для правильного учёта их пенсионных прав, сократить сроки и повысить качество предоставления государственных и муниципальных услуг, говорится в пояснительной записке.

Ранее член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Nation News напомнила о дополнительных выплатах для пенсионеров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить