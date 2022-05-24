В России хотят упростить порядок получения доплат к пенсии для лётчиков и шахтёров
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
По законопроекту страхователи будут представлять в органы Пенсионного фонда сведения о периодах работы, дающей право на ежемесячную доплату к пенсии, и о сумме заработка, из которого исчисляется размер ежемесячной доплаты к пенсии.
Это позволит ПФР отражать соответствующие сведения на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц для правильного учёта их пенсионных прав, сократить сроки и повысить качество предоставления государственных и муниципальных услуг, говорится в пояснительной записке.
Ранее член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Nation News напомнила о дополнительных выплатах для пенсионеров.