Депутат ГД Хамзаев обратился в Минтруд с предложением сделать 1 сентября выходным днём
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«Обратился в Министерство труда и социальной защиты России с предложением сделать 1 сентября выходным днём», — цитирует его РИА Новости.
Хамзаев отметил, что введение данной меры позволит родителям в этот день уделить больше внимания школьникам.
Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.