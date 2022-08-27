Депутат ГД Хамзаев обратился в Минтруд с предложением сделать 1 сентября выходным днём

Депутат Госдумы России Султан Хамзаев сообщил, что обратился в Минтруд с предложением сделать выходным днём 1 сентября.

«Обратился в Министерство труда и социальной защиты России с предложением сделать 1 сентября выходным днём», — цитирует его РИА Новости.

Хамзаев отметил, что введение данной меры позволит родителям в этот день уделить больше внимания школьникам.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.