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Депутат ГД Хамзаев обратился в Минтруд с предложением сделать 1 сентября выходным днём

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Депутат Госдумы России Султан Хамзаев сообщил, что обратился в Минтруд с предложением сделать выходным днём 1 сентября.
Депутат ГД Хамзаев обратился в Минтруд с предложением сделать 1 сентября выходным днём
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Обратился в Министерство труда и социальной защиты России с предложением сделать 1 сентября выходным днём», — цитирует его РИА Новости.

Хамзаев отметил, что введение данной меры позволит родителям в этот день уделить больше внимания школьникам.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.

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