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РЭО предложил отказаться от неэкологичной упаковки для букетов на 1 сентября

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Российский экологический оператор (РЭО) предложил отказаться от неэкологичной упаковки для букетов на 1 сентября.
РЭО предложил отказаться от неэкологичной упаковки для букетов на 1 сентября
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Drury

Об этом сообщает телеканал «360».

«Первое сентября — трепетный и важный день для многих граждан нашей страны, в особенности для совсем юных. Но также это один из самых популярных дней для цветочных магазинов. Букеты, как правило, оборачивают в пластиковую упаковку, сделанную из полипропилена. И хотя этот материал перерабатывается, сделать это представляется практически невозможным», — заявил глава РЭО Денис Буцаев.

Он привёл данные Росстата, согласно которым в прошлом учебном году в школы пошли 1,9 млн первоклассников.

«В среднем упаковка для букетов весит примерно 10 г, и если каждый из детей придёт с букетом в полипропиленовой упаковке, которую затем выбросят и не отсортируют для переработки, то на полигонах окажется 19 000 кг отходов», — пояснил Буцаев.

Ранее заместитель исполнительного директора Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на школьную форму.

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