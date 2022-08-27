военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Первый поезд с китайским чаем выехал из Ухани в Москву

Короткая ссылка
Первый железнодорожный состав с чаем в рамках проекта «Специальные чайные экспортные поезда в Россию» был отправлен из китайского города Ухань в Москву.
Первый поезд с китайским чаем выехал из Ухани в Москву
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило торговое представительство России в Китае.

Стало известно, что в Москву был отправлен железнодорожный состав из 50 контейнеров, перевозящий около 1 тыс. т чая.

Планируется, что поезда с чаем из Ухани в Россию будут курсировать на регулярной основе.

Министерство сельского хозяйства России ранее заявило, что страна полностью обеспечена собственной чайной продукцией.

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев в беседе с URA.RU перечислил негативные для здоровья последствия чрезмерного употребления крепкого чая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить