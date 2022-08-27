Первый поезд с китайским чаем выехал из Ухани в Москву

Первый железнодорожный состав с чаем в рамках проекта «Специальные чайные экспортные поезда в Россию» был отправлен из китайского города Ухань в Москву.

Об этом сообщило торговое представительство России в Китае.

Стало известно, что в Москву был отправлен железнодорожный состав из 50 контейнеров, перевозящий около 1 тыс. т чая.

Планируется, что поезда с чаем из Ухани в Россию будут курсировать на регулярной основе.

Министерство сельского хозяйства России ранее заявило, что страна полностью обеспечена собственной чайной продукцией.

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев в беседе с URA.RU перечислил негативные для здоровья последствия чрезмерного употребления крепкого чая.