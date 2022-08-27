Первый поезд с китайским чаем выехал из Ухани в Москву
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Об этом сообщило торговое представительство России в Китае.
Стало известно, что в Москву был отправлен железнодорожный состав из 50 контейнеров, перевозящий около 1 тыс. т чая.
Планируется, что поезда с чаем из Ухани в Россию будут курсировать на регулярной основе.
Министерство сельского хозяйства России ранее заявило, что страна полностью обеспечена собственной чайной продукцией.
Врач-диетолог Евгений Арзамасцев в беседе с URA.RU перечислил негативные для здоровья последствия чрезмерного употребления крепкого чая.