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Врач Чернышова посоветовала людям с ослабленным иммунитетом теплее одеваться в период резкой смены погоды

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Врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала людям с ослабленным иммунитетом теплее одеваться в период резкой смены погоды.
Врач Чернышова посоветовала людям с ослабленным иммунитетом теплее одеваться в период резкой смены погоды
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Здоровый человек из-за смены погоды никак не пострадает, но человек с ослабленным иммунитетом, например недавно переболевший или имеющий обострения хронических заболеваний, должен избегать переохлаждения», — заявила она в беседе с «Москвой 24».

По её словам, таким людям нужно обязательно смотреть прогноз погоды перед тем, как выйти на улицу.

«Как правило, мы весной по инерции ходим в более тёплой одежде, чем нужно, а осенью долго пытаемся ходить по-летнему, когда уже пора переходить на осеннее. Так что сейчас нужно своевременно, учитывая прогноз погоды, достать закрытую обувь, шарфы, лёгкие куртки или пиджаки», — пояснила Чернышова.

Ранее метеоролог, эколог Александр Шувалов в беседе с телеканалом «360» рассказал, когда из Москвы уйдут запах гари и смог от пожаров.

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