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Исследование: россияне стали чаще задумываться о смене работы или профиля

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Анастасия Румянцева
В июле текущего года россияне интересовались поиском новой работы на 20% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таковы результаты исследования аналитического центра, которые есть в распоряжении RT.
Исследование: россияне стали чаще задумываться о смене работы или профиля
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Отмечается, что среди регионов — лидеров по приросту количества пользователей, готовых сменить работу, на первом месте находится Челябинская область (+78,9%).

На втором — Калининградская область (+67,6%), рассказали в аналитическом центре «Авито» (результаты есть в распоряжении RT).

Далее, согласно исследованию, идут Иркутская область (+65,6%), Самарская область (+62,5%) и Республика Татарстан (+59,2%).

Кроме того, как пояснили специалисты, по данным за июль 2022 года, самыми популярными отраслями, в которых жители России ищут работу, стали продажи, туризм, производство и сельское хозяйство, транспорт и логистика, а также строительство. 

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