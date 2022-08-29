Исследование: россияне стали чаще задумываться о смене работы или профиля
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Отмечается, что среди регионов — лидеров по приросту количества пользователей, готовых сменить работу, на первом месте находится Челябинская область (+78,9%).
На втором — Калининградская область (+67,6%), рассказали в аналитическом центре «Авито» (результаты есть в распоряжении RT).
Далее, согласно исследованию, идут Иркутская область (+65,6%), Самарская область (+62,5%) и Республика Татарстан (+59,2%).
Кроме того, как пояснили специалисты, по данным за июль 2022 года, самыми популярными отраслями, в которых жители России ищут работу, стали продажи, туризм, производство и сельское хозяйство, транспорт и логистика, а также строительство.
Ранее россияне назвали профессии дизайнера и художника, артиста и космонавта самыми интересными.