Исследование: россияне стали чаще задумываться о смене работы или профиля

В июле текущего года россияне интересовались поиском новой работы на 20% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таковы результаты исследования аналитического центра, которые есть в распоряжении RT.

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