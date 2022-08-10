Россияне назвали профессии художника и космонавта самыми интересными

Россияне назвали профессии дизайнера и художника, артиста и космонавта самыми интересными.

Согласно данным сервиса «Работа.ру», который провёл опрос среди россиян, самая интересная работа у дизайнеров и художников — так считают 33% опрошенных.

Также респонденты назвали артистов и музыкантов (31%), учёных (31%) и журналистов (31%).

Топ-5 интересных профессий закрывают космонавты, за которых проголосовали 29% участников опроса.

По 21% голосов получили IT-специалисты и моряки. Каждый пятый (20%) считает, что самая интересная работа у пилотов.

За преподавателей и учителей проголосовали 15% респондентов, за экологов — 12%.

Также по 11% голосов получили ветеринары, юристы и специалисты из сферы красоты — визажисты и парикмахеры.

Всего в опросе, который предполагал возможность выбрать несколько вариантов ответа, приняли участие более 3 тыс. человек из всех регионов страны.

Ранее опрос показал, что 30% россиян испытывают наибольшее уважение к врачам, фельдшерам и медсёстрам, 9% респондентов считают, что в первую очередь нужно уважать работу учителей.