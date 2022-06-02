Россияне назвали самые уважаемые профессии

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы составил рейтинг самых уважаемых профессий по мнению россиян. Первое место заняли медицинские работники, говорится в результатах исследования, которые есть в распоряжении RT.

Так, наибольшее уважение к врачам, фельдшерам и медсёстрам испытывают 30% россиян.

9% респондентов считают, что в первую очередь нужно уважать работу учителей.

Кроме того, как говорится в исследовании SuperJob, профессия военнослужащего внушает уважение также 9%.

4% опрошенных назвали инженеров, 3% — сотрудников МЧС, отмечают специалисты.

По 2% в качестве наиболее уважаемых профессий упомянули рабочих, руководителей, шахтёров, программистов, шофёров и дворников.

По сравнению с аналогичным исследованием 2012 года лидер рейтинга не изменился: россияне по-прежнему наибольшее уважение испытывают к врачам.

В качестве наиболее уважаемой профессии педагогов сегодня называют чуть реже, а вот военнослужащих — в три раза чаще: 3% десять лет назад и 9% сегодня.

В открытом опросе приняли участие 1,6 тыс. экономически активных граждан из всех округов страны.

Ранее россияне назвали отвлекающие от работы причины.