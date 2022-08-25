Большинство россиян испытывают дискомфорт во время собеседования

Большинство россиян (52%) испытывают дискомфорт во время собеседования, а ещё треть (31%) чувствуют себя уверенно.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос, проведённый образовательной платформой Skillbox совместно с командой исследований VK.

Как утверждают 17% респондентов, в ходе встречи с рекрутером они переживают сильный стресс.

Также выяснилось, что 42% россиян проходили менее пяти собеседований за свою жизнь, а 21% — ни одного.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.