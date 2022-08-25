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Шойгу и министр обороны Франции обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу и министр обороны Франции Себастьян Лекорню обсудили ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции.
Шойгу и министр обороны Франции обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС
  • РИА Новости

«Шойгу довёл оценки о действиях ВС Украины, способных нарушить безопасное функционирование станции», — заявили в Минобороны России.

Министры отметили важность посещения ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ. Также они выразили готовность оказать содействие инспекторам.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Франции Катрин Колонна заявил, что Киев, продолжая обстреливать Запорожскую АЭС, подвергает риску ядерной катастрофы всю Европу.

До этого сообщалось, что МАГАТЭ ведёт консультации со всеми сторонами по вопросу отправки миссии агентства на Запорожскую АЭС как можно скорее. 

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