МАГАТЭ ведёт консультации по отправке миссии на Запорожскую АЭС

МАГАТЭ ведёт консультации со всеми сторонами по вопросу отправки миссии агентства на Запорожскую АЭС как можно скорее. Об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

«Он сказал, что МАГАТЭ ведёт активные консультации со всеми сторонами относительно усилий по скорейшему направлению миссии. Как и в случае с двумя предыдущими миссиями МАГАТЭ на Украину во время конфликта, эту миссию возглавил бы сам генеральный директор Гросси», — говорится в заявлении агентства.

19 августа Россия распространила в Совбезе ООН письмо о провокациях Киева на Запорожской АЭС.

Президент России Владимир Путин рассказал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону о рисках возникновения катастрофы из-за обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинской армии.