МАГАТЭ ведёт консультации по отправке миссии на Запорожскую АЭС
- AFP
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«Он сказал, что МАГАТЭ ведёт активные консультации со всеми сторонами относительно усилий по скорейшему направлению миссии. Как и в случае с двумя предыдущими миссиями МАГАТЭ на Украину во время конфликта, эту миссию возглавил бы сам генеральный директор Гросси», — говорится в заявлении агентства.
19 августа Россия распространила в Совбезе ООН письмо о провокациях Киева на Запорожской АЭС.
Президент России Владимир Путин рассказал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону о рисках возникновения катастрофы из-за обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинской армии.