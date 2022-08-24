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Эндокринолог Филиппова призвала не делить продукты на вредные и полезные

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Эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова дала советы по похудению. Среди прочего она призвала не делить продукты на вредные и полезные.
Эндокринолог Филиппова призвала не делить продукты на вредные и полезные
  • Gettyimages.ru

В беседе с Пятым каналом врач посоветовала при похудении скорректировать рацион: на тарелке должно быть 50% овощей, 25% белков с жирами и 25% круп.

«Лучше съесть ту же шоколадку или мороженое в каком-то маленьком количестве, чем отказать себе, побоявшись, но потом сорваться и съесть уже в два-три раза больше в объёме», — добавила Филиппова.

Для того чтобы похудеть, диетолог также порекомендовала не отказываться от мучного и жареного, заниматься физической активностью и отдыхать после тренировок.

Ранее в разговоре с «Известиями» терапевт, диетолог Елена Тихомирова рассказала, что сокращение общего количества углеводов в рационе помогает не только снизить вес, но и повысить продуктивность организма.

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