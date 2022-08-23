Врач Зубарева рекомендовала не пользоваться зубными пастами с флюоридом

Наталья Зубарева, доктор превентивной и антивозрастной медицины, основатель собственной клиники, рекомендовала не пользоваться зубными пастами с триклозаном и флюоридом.

«Если в составе есть триклозан, то от пасты стоит отказаться сразу. Этот компонент изначально был пестицидом, а теперь производители предлагают ежедневно употреблять его с пастой», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как считает Зубарева, для ежедневного использования не подходят и пасты с хлоргексидином и метронидазолом.

«Флюорид (фторид) добывают из разных отходов производства. Он является нейротоксином», — отметила врач.

Она добавила, что желательно отказаться от паст, в составе которых есть ПАВ, SLS, парабены, пропиленгликоль, подсластители и красители.

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