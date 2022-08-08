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Стоматолог Ломакина назвала сладкую газировку вредной для здоровья зубов

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Врач-стоматолог Натэла Ломакина рассказала о продуктах, вредных для здоровья зубов.
Стоматолог Ломакина назвала сладкую газировку вредной для здоровья зубов
  • Gettyimages.ru
  • © Elisaveta Ivanova

В беседе с Life.ru она заявила, что это в том числе сладкая газировка.

«Сами пузырьки газа негативно воздействуют на пиликулу — плёнку на поверхности зуба. Она разрушается, ослабевают её защитные функции по отношению к эмали зубов», — пояснила эксперт.

По её словам, вредными также являются маринованные овощи, натуральные фруктовые соки, кислые фрукты.

Как считает Ломакина, для эмали вредны яйца всмятку, поэтому после их употребления лучше сразу почистить зубы.

Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева беседе с URA.RU рассказала о возможных последствиях передозировки витамина D.

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