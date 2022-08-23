Журналистку Дарью Дугину похоронили в Московской области
- globallookpress.com
Как сообщает РИА Новости, территория кладбища на это время была закрыта для посторонних.
23 августа в Москве простились с Дугиной.
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении журналистки орденом Мужества посмертно.
Философ Александр Дугин заявил, что его дочь «погибла за народ, за Россию и во имя победы».
Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье. По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.