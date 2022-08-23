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Журналистку Дарью Дугину похоронили в Московской области

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В Московской области похоронили журналистку Дарью Дугину. Церемония прошла в закрытом режиме, на ней присутствовали родные и близкие погибшей.
Журналистку Дарью Дугину похоронили в Московской области
  • globallookpress.com

Как сообщает РИА Новости, территория кладбища на это время была закрыта для посторонних.

23 августа в Москве простились с Дугиной.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении журналистки орденом Мужества посмертно.

Философ Александр Дугин заявил, что его дочь «погибла за народ, за Россию и во имя победы».

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье. По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

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