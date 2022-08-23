Общегородские мероприятия к 1 сентября отменили в Хабаровске из-за COVID-19

В Хабаровске отменили проведение общегородских мероприятий к 1 сентября из-за подъёма уровня заболеваемости коронавирусом, сообщили в мэрии.

«Эпидемиологическая обстановка вновь ухудшается... Поэтому было решено не проводить массовой развлекательной программы», — говорится в тексте сообщения.

При этом в каждом учебном заведении города пройдут торжественные линейки. По традиции одну из школ посетит мэр города Сергей Кравчук.

В России в течение суток были госпитализированы 1704 человека с коронавирусом, накануне в больницы попали 1853 пациента с COVID-19.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый ранее сообщил об изменении проявлений омикрон-штамма.