военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Заслуженный врач России Круглый заявил об изменении проявлений омикрон-штамма

Короткая ссылка
Член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил об изменении проявлений омикрон-штамма.
Заслуженный врач России Круглый заявил об изменении проявлений омикрон-штамма
  • Gettyimages.ru
  • © AlenaPaulus

«Сейчас не происходит потеря обоняния, вкуса. Сейчас типичными проявлениями заболевания являются повышение температуры и очень мало отличий от других ОРВИ», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, многие являются бессимптомными носителями коронавируса.

Эксперт посоветовал обращать внимание на свой индивидуальный иммунный статус, помнить о ревакцинации, использовать респираторы в общественных местах.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить