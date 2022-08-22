Заслуженный врач России Круглый заявил об изменении проявлений омикрон-штамма

Член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил об изменении проявлений омикрон-штамма.

«Сейчас не происходит потеря обоняния, вкуса. Сейчас типичными проявлениями заболевания являются повышение температуры и очень мало отличий от других ОРВИ», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, многие являются бессимптомными носителями коронавируса.

Эксперт посоветовал обращать внимание на свой индивидуальный иммунный статус, помнить о ревакцинации, использовать респираторы в общественных местах.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.