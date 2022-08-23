Отец Вовк заявил, что подозреваемая в убийстве Дугиной служила в ВСУ

Отец Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, заявил, что дочь служила в украинской армии.

«Она служила не в «Азове», в ВСУ вроде служила. Потом она рассчиталась, ушла», — сказал он РИА Новости.

По словам собеседника агентства, дочь ушла из армии по состоянию здоровья, и в боевых действиях в Донбассе участия не принимала.

Он также рассказал о звонке Натальи Вовк из Прибалтики за несколько дней до подрыва автомобиля Дугиной в Подмосковье.

Федеральная служба безопасности России ранее заявила, что исполнительницей убийства российской журналистки Дарьи Дугиной является гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.

По данным ведомства, после подрыва машины российской журналистки Вовк с дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.