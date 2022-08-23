Отец Вовк заявил, что подозреваемая в убийстве Дугиной служила в ВСУ
«Она служила не в «Азове», в ВСУ вроде служила. Потом она рассчиталась, ушла», — сказал он РИА Новости.
По словам собеседника агентства, дочь ушла из армии по состоянию здоровья, и в боевых действиях в Донбассе участия не принимала.
Он также рассказал о звонке Натальи Вовк из Прибалтики за несколько дней до подрыва автомобиля Дугиной в Подмосковье.
Федеральная служба безопасности России ранее заявила, что исполнительницей убийства российской журналистки Дарьи Дугиной является гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля.
По данным ведомства, после подрыва машины российской журналистки Вовк с дочерью Софией Шабан уехала в Эстонию через Псковскую область.