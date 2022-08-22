Шведский сервис Storytel прекратит работу в России с 1 октября
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«У нас грустные новости — продолжать пользоваться приложением вы сможете только до 30 сентября этого года, с 1 октября приложение станет недоступным», — приводит РБК текст сообщения.
Отмечается, что средства за неиспользованные дни подписки возвратят клиентам.
Ранее сообщалось, что магазин Levi's откроется под новым брендом в московском ТЦ «Атриум».
Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ эксперт по импортозамещению Михаил Аким ранее рассказал о последствиях ухода ряда модных брендов из России.