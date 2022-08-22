Шведский сервис Storytel прекратит работу в России с 1 октября

Шведский сервис электронных и аудиокниг Storytel уходит из России с 1 октября, говорится в письмах Storytel, полученных подписчиками сервиса.

«У нас грустные новости — продолжать пользоваться приложением вы сможете только до 30 сентября этого года, с 1 октября приложение станет недоступным», — приводит РБК текст сообщения.

Отмечается, что средства за неиспользованные дни подписки возвратят клиентам.

Ранее сообщалось, что магазин Levi's откроется под новым брендом в московском ТЦ «Атриум».

Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ эксперт по импортозамещению Михаил Аким ранее рассказал о последствиях ухода ряда модных брендов из России.