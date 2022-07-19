Профессор Аким рассказал о последствиях ухода ряда модных брендов из России

Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, эксперт по импортозамещению Михаил Аким рассказал о последствиях ухода ряда модных брендов из России.

В беседе с ФАН он предложил взглянуть на ситуацию с точки зрения технологий и сырья.

«В России благодаря громадным территориям для сельского хозяйства есть обширные возможности получения конкурентных по цене сырья и полуфабрикатов», — заявил эксперт.

Как отметил Аким, сырьё может перерабатываться в волокно, которое используется для производства одежды.

«Что сейчас происходит в мире? Индустрия моды входит в полный клинч с тенденциями циркулярной экономики — экономики замкнутого цикла. И это громаднейшая проблема», — сказал эксперт.

Он не исключил, что нынешняя ситуация — хороший момент переосмыслить привычки к покупкам.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в беседе с НСН прокомментировал уход ряда гостиничных сетей из России.