Профессор Аким рассказал о последствиях ухода ряда модных брендов из России
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В беседе с ФАН он предложил взглянуть на ситуацию с точки зрения технологий и сырья.
«В России благодаря громадным территориям для сельского хозяйства есть обширные возможности получения конкурентных по цене сырья и полуфабрикатов», — заявил эксперт.
Как отметил Аким, сырьё может перерабатываться в волокно, которое используется для производства одежды.
«Что сейчас происходит в мире? Индустрия моды входит в полный клинч с тенденциями циркулярной экономики — экономики замкнутого цикла. И это громаднейшая проблема», — сказал эксперт.
Он не исключил, что нынешняя ситуация — хороший момент переосмыслить привычки к покупкам.
Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов в беседе с НСН прокомментировал уход ряда гостиничных сетей из России.