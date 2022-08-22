«Ъ»: магазины Crocs возобновят работу в России с новым оператором
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Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Отмечается, что к данной компании в том числе перешло управление объектом в торговом центре «Афимолл» в Москве.
Магазин уже открыли. Также открыта торговая точка в «Метрополисе».
Ранее сообщалось, что магазин Levi's откроется под новым брендом в московском ТЦ «Атриум».
Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ эксперт по импортозамещению Михаил Аким ранее рассказал о последствиях ухода ряда модных брендов из России.