«Ъ»: магазины Crocs возобновят работу в России с новым оператором

Корпоративные магазины бренда обуви Crocs в России, которые приостановили работу в марте на фоне спецоперации на Украине, возобновляют работу под управлением нового оператора — ООО «Клэр».

Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что к данной компании в том числе перешло управление объектом в торговом центре «Афимолл» в Москве.

Магазин уже открыли. Также открыта торговая точка в «Метрополисе».

Ранее сообщалось, что магазин Levi's откроется под новым брендом в московском ТЦ «Атриум».

Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ эксперт по импортозамещению Михаил Аким ранее рассказал о последствиях ухода ряда модных брендов из России.