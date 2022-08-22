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«Ъ»: магазины Crocs возобновят работу в России с новым оператором

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Корпоративные магазины бренда обуви Crocs в России, которые приостановили работу в марте на фоне спецоперации на Украине, возобновляют работу под управлением нового оператора — ООО «Клэр».
«Ъ»: магазины Crocs возобновят работу в России с новым оператором
  • Legion-Media

Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что к данной компании в том числе перешло управление объектом в торговом центре «Афимолл» в Москве. 

Магазин уже открыли. Также открыта торговая точка в «Метрополисе».

Ранее сообщалось, что магазин Levi's откроется под новым брендом в московском ТЦ «Атриум».

Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ эксперт по импортозамещению Михаил Аким ранее рассказал о последствиях ухода ряда модных брендов из России.

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