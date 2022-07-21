Магазин Levi's откроется под новым брендом в московском ТЦ «Атриум»

В ближайшие выходные в московском ТЦ «Атриум» откроется магазин Levi's под брендом JNS, заявил глава торгового центра Павел Чекрыжов.

«На выходных ожидается открытие магазина Levi's под брендом JNS. Levi"s очень повезло с «переходным» партнёром, и мы, конечно, ждём этого и других открытий», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, по словам Чекрыжова, полторы недели назад в ТЦ возобновил работу магазин Karl Lagerfeld.

В конце апреля издание Financial Times сообщало, что западные компании, которые покидают рынок России, вынуждены «играть с огнём» и нести большие убытки из-за «болезненного выхода» из российских проектов.

Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ эксперт по импортозамещению Михаил Аким ранее рассказал о последствиях ухода ряда модных брендов из России.