Магазин Levi's откроется под новым брендом в московском ТЦ «Атриум»
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«На выходных ожидается открытие магазина Levi's под брендом JNS. Levi"s очень повезло с «переходным» партнёром, и мы, конечно, ждём этого и других открытий», — цитирует его РИА Новости.
Кроме того, по словам Чекрыжова, полторы недели назад в ТЦ возобновил работу магазин Karl Lagerfeld.
В конце апреля издание Financial Times сообщало, что западные компании, которые покидают рынок России, вынуждены «играть с огнём» и нести большие убытки из-за «болезненного выхода» из российских проектов.
Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ эксперт по импортозамещению Михаил Аким ранее рассказал о последствиях ухода ряда модных брендов из России.