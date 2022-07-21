Магазин Levi's откроется под новым брендом в московском ТЦ «Атриум»

Короткая ссылка
В ближайшие выходные в московском ТЦ «Атриум» откроется магазин Levi's под брендом JNS, заявил глава торгового центра Павел Чекрыжов.
Магазин Levi's откроется под новым брендом в московском ТЦ «Атриум»
  • Gettyimages.ru
  • © Nick David

«На выходных ожидается открытие магазина Levi's под брендом JNS. Levi"s очень повезло с «переходным» партнёром, и мы, конечно, ждём этого и других открытий», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, по словам Чекрыжова, полторы недели назад в ТЦ возобновил работу магазин Karl Lagerfeld.

В конце апреля издание Financial Times сообщало, что западные компании, которые покидают рынок России, вынуждены «играть с огнём» и нести большие убытки из-за «болезненного выхода» из российских проектов.

Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ эксперт по импортозамещению Михаил Аким ранее рассказал о последствиях ухода ряда модных брендов из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить