Эксперт Волчков высказался о формировании в России коллективного иммунитета к COVID-19

Руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков высказался о формировании в России коллективного иммунитета к COVID-19.

«Вспомните начало коронавирусной истории: симптомы проявлялись очень поздно именно потому, что иммунитета не было и горло практически ни у кого в начале не болело, это сразу была лёгочная пневмония», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам эксперта, сейчас ситуация противоположная.

«Настолько эффективно настроены «инструменты» у большинства, что мы все — кто переболел, кто вакцинировался — очень быстро распознаём вирус», — пояснил Волчков.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.