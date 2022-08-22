Эксперт Волчков высказался о формировании в России коллективного иммунитета к COVID-19
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«Вспомните начало коронавирусной истории: симптомы проявлялись очень поздно именно потому, что иммунитета не было и горло практически ни у кого в начале не болело, это сразу была лёгочная пневмония», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По словам эксперта, сейчас ситуация противоположная.
«Настолько эффективно настроены «инструменты» у большинства, что мы все — кто переболел, кто вакцинировался — очень быстро распознаём вирус», — пояснил Волчков.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.