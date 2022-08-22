ТАСС: убийцы Дарьи Дугиной целенаправленно планировали именно её убийство
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«Готовившие убийство Дарьи Дугиной интересовались распорядком дня и привычками только самой журналистки. Приводя в действие взрывное устройство, совершившие дистанционно подрыв автомобиля точно знали, что Дугина находилась за рулем одна. Отец не был целью убийц», — рассказал собеседник агентства.
Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье. В Следственном комитете придерживаются мнения, что убийство Дугиной было спланированным и носило заказной характер.
Подробнее — в материале RT.