ТАСС: убийцы Дарьи Дугиной целенаправленно планировали именно её убийство

Агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что убийцы журналистки Дарьи Дугиной целенаправленно планировали именно её убийство и её отец Александр Дугин не был их целью.

«Готовившие убийство Дарьи Дугиной интересовались распорядком дня и привычками только самой журналистки. Приводя в действие взрывное устройство, совершившие дистанционно подрыв автомобиля точно знали, что Дугина находилась за рулем одна. Отец не был целью убийц», — рассказал собеседник агентства.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье. В Следственном комитете придерживаются мнения, что убийство Дугиной было спланированным и носило заказной характер.

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