военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ТАСС: убийцы Дарьи Дугиной целенаправленно планировали именно её убийство

Короткая ссылка
Агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что убийцы журналистки Дарьи Дугиной целенаправленно планировали именно её убийство и её отец Александр Дугин не был их целью.
ТАСС: убийцы Дарьи Дугиной целенаправленно планировали именно её убийство
  • РИА Новости
  • © СК РФ

«Готовившие убийство Дарьи Дугиной интересовались распорядком дня и привычками только самой журналистки. Приводя в действие взрывное устройство, совершившие дистанционно подрыв автомобиля точно знали, что Дугина находилась за рулем одна. Отец не был целью убийц», — рассказал собеседник агентства.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье. В Следственном комитете придерживаются мнения, что убийство Дугиной было спланированным и носило заказной характер.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить