В поликлиниках Подмосковья стартовала вакцинация против гриппа
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Осенью традиционно наблюдается подъём простудных и вирусных заболеваний. Поэтому важно пройти вакцинацию от гриппа уже сейчас, чтобы успел сформироваться иммунитет. В первую очередь необходимо привиться тем, кто находится в группе риска», — заявила первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова.
Также стало известно, что партия вакцины от гриппа поступила в Ямало-Ненецкий автономный округ, передаёт «Ямал 1» со ссылкой на региональное правительство.
«Почти 125 тыс. доз препаратов «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри» для иммунизации взрослого населения из групп риска, детей и беременных женщин доставили на окружной склад ямальского СПИД-Центра. Сейчас вакцину распределяют по медицинским учреждениям», — говорится в сообщении.
Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, как часто следует вакцинироваться от коронавирусной инфекции существующими препаратами.