Врач Каган заявил, что «дельтакроны» могут быть разными

Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «дельтакрон».

«Выявленный в России «дельтакрон» всё-таки не первый в мире. Сообщения о подобных гибридных вариантах появились в различных странах ещё в феврале этого года, когда отмечалась одновременная циркуляция «дельты» и «омикрона», — заявил он в беседе с kp.ru.

По словам врача, «дельтакроны» могут быть разными, так как возможна рекомбинация разных участков исходных вирусов, но до сих пор ни один из таких гибридов не проявил ни более высокой патогенности, ни способности конкурировать с другими вариантами.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.