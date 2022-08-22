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Психолог Метальникова посоветовала соблюдать режим сна при эмоциональном выгорании

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Коуч и психолог Александра Метальникова рассказала, как бороться с эмоциональным выгоранием.
Психолог Метальникова посоветовала соблюдать режим сна при эмоциональном выгорании
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

В беседе с Общественной службой новостей она посоветовала, в частности, каждый день заниматься чем-то любимым, радовать себя.

Кроме того, считает эксперт, нужно соблюдать режим сна, дышать свежим воздухом и пить достаточное количество воды.

Как полагает Метальникова, желательно больше общаться с людьми.

«Если можете позвонить старым друзьям — позвоните. Если можете найти или создать кружок по интересам — сделайте это. Общение необходимо нам всем как воздух», — добавила она.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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