Врач Кашух посоветовала москвичам закрывать окна и проводить влажную уборку из-за смога

Кандидат медицинских наук Екатерина Кашух дала в беседе с RT рекомендации москвичам в связи со смогом в столичном регионе.

«На время смога жители Московского региона должны использовать на улице влажную маску и по максимуму снизить пребывание на открытом воздухе. В помещении желательно закрыть окна и регулярно в течение дня проводить влажную уборку, использовать кондиционеры и увлажнители воздуха», — посоветовала врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

Также, по её словам, в условиях повышенной температуры воздуха организм активно расходует влагу и полезные соли.

Поэтому, как подчеркнула собеседница RT, рекомендуется обильное питьё.

В частности, врач порекомендовала пить минеральную воду, а также регулярно принимать душ.

«В жаркую погоду, особенно при смоге, лучше свести к минимуму физическую активность», — заключила Кашух.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что смог в Москве будет уменьшаться по мере ликвидации пожаров в Рязанской области.