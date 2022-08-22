В Ставропольском крае выявили 64 случая коронавируса за сутки

В Ставропольском крае выявили 64 случая коронавируса за последние сутки. Выздоровели 306 жителей.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на официальную статистику.

Общее число заболевших в регионе достигло 206 тыс.

Тем временем в Тюменскую область поставят более 1 млн доз вакцины против гриппа, передаёт nashgorod.ru. За счёт федеральных средств — свыше 700 тыс. доз, за счёт регионального бюджета — 300 тыс.

По данным информационного центра регионального правительства, всего в рамках эпидсезона прививки планируют сделать 60% жителям области.

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.