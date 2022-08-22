В Калининградской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Калининградской области выявили 1855 случаев COVID-19 за неделю с 15 по 21 августа.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Охват тестированием вырос с 127,5 до 149,3 на 100 тыс. населения.

Среди заболевших на минувшей неделе — 10,3% детей и 88,7% взрослых.

Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом прокомментировали и в Севастополе. Главный санитарный врач города Анна Мелюх посоветовала делать прививки и соблюдать масочный режим, передаёт «Новый Севастополь».

«Мы до 28-й недели регистрировали до 100 случаев. Сейчас, за прошедшую неделю, 33-ю, мы зарегистрировали 1133 случая. И совершенно верно, мы рекомендуем масочный режим, вакцинацию и ревакцинацию», — сказала Мелюх.

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.