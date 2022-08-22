Аналитик Федосова заявила об особом значении Дня государственного флага в этом году

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова заявила в беседе с RT, что в 2022 году День государственного флага имеет особое значение.

Это связано, по её словам, и с текущей политической ситуацией, и с историей российского триколора.

Она напомнила, что в этом году в России отметили 350-летие со дня рождения Петра Великого, который впервые учредил бело-сине-красное полотнище как государственный символ.

«Президент не зря сравнивал эпоху нынешнюю с временами Петра, на долю современной России выпало «возвращать и укреплять», и всё это происходит под знаменем триколора. Флаг России сегодня в руках наших воинов, он поднимается над освобождёнными от украинских неонацистов городами, а в 2014 году в триколор окрасился русский Крым», — добавила эксперт.

По мнению аналитика, исторические победы укрепляют статус России и её символов, которые для граждан страны несут сакральный смысл.

«Важно, что молодёжь принимает активное участие в праздновании Дня флага: только в акциях, организованных сегодня «Молодой Гвардией» в регионах России и на освобождённых территориях, приняли участие более 10 тыс. человек», — подчеркнула Федосова.

Например, в Купянске Харьковской области был развёрнут триколор размером 2,4 тыс. кв. м, а над заводом «Азовсталь» в Мариуполе флаг водрузили на высоте 100 м.

«Эти акции проводятся не для картинки — они отвечают на вопрос о будущем: Россия здесь навсегда», — заключила собеседница RT.

Ранее заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT назвал День государственного флага одним из ключевых праздников с точки зрения «формирования государственной гражданской идентичности».