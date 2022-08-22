Диетолог Дианова напомнила о содержащихся в тёмном винограде антиоксидантах
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В беседе с «Газетой.Ru» врач отметила, что употребление винограда поможет поддерживать здоровье организма.
По её словам, в тёмном винограде содержатся антиоксиданты, которые помогают продлить молодость и замедляют воспалительные процессы, а также полифенолы, которые снижают уровень холестерина, в результате чего уменьшается риск появления холестериновых бляшек.
Дианова отметила, что виноград можно есть вместе с косточками, тщательно их пережёвывая, — так организм получит больше полезных веществ.
При этом, по словам врача, виноград может быть вреден для людей, страдающих от сахарного диабета и жировой болезни печени.
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