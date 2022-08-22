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Диетолог Дианова напомнила о содержащихся в тёмном винограде антиоксидантах

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Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала, что в тёмном винограде высоко содержание антиоксидантов и флавоноидов. Они способны защитить организм в том числе от негативных последствий неправильного питания.
Диетолог Дианова напомнила о содержащихся в тёмном винограде антиоксидантах
  • Gettyimages.ru
  • © Morsa Images

В беседе с «Газетой.Ru» врач отметила, что употребление винограда поможет поддерживать здоровье организма.

По её словам, в тёмном винограде содержатся антиоксиданты, которые помогают продлить молодость и замедляют воспалительные процессы, а также полифенолы, которые снижают уровень холестерина, в результате чего уменьшается риск появления холестериновых бляшек.

Дианова отметила, что виноград можно есть вместе с косточками, тщательно их пережёвывая, — так организм получит больше полезных веществ.

При этом, по словам врача, виноград может быть вреден для людей, страдающих от сахарного диабета и жировой болезни печени.

Ранее директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология», геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев в разговоре с URA.RU рассказал, что нужно делать, чтобы отсрочить старение организма и развитие деменции.

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