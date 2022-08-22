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Губернатор Севастополя Развожаев поручил разместить указатели к бомбоубежищам в городе

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что, несмотря на отсутствие угроз городу, он поручил разместить указатели к бомбоубежищам.
Губернатор Севастополя Развожаев поручил разместить указатели к бомбоубежищам в городе
  • РИА Новости
  • © Алексей Павлишак

Об этом сообщил «Новый Севастополь».

По его словам, в соцсетях у него спрашивают, где в Севастополе находятся укрытия. 

Развожаев объяснил, что в городе действует жёлтый уровень террористической опасности, в связи с этим он на выходных проверил состояние укрытий. 

«Дал поручение везде разместить указатели, где расположены убежища», — сказал он.

Также Развожаев поручил маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи. 

Ранее губернатор Севастополя поручил проработать вопрос формирования народных дружин.

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