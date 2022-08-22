Губернатор Севастополя Развожаев поручил разместить указатели к бомбоубежищам в городе
- РИА Новости
- © Алексей Павлишак
Об этом сообщил «Новый Севастополь».
По его словам, в соцсетях у него спрашивают, где в Севастополе находятся укрытия.
Развожаев объяснил, что в городе действует жёлтый уровень террористической опасности, в связи с этим он на выходных проверил состояние укрытий.
«Дал поручение везде разместить указатели, где расположены убежища», — сказал он.
Также Развожаев поручил маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи.
Ранее губернатор Севастополя поручил проработать вопрос формирования народных дружин.