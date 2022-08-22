Губернатор Севастополя Развожаев поручил проработать вопрос формирования народных дружин

Власти Севастополя рассматривают возможность использования добровольческих дружин для патрулирования города в целях повышения безопасности, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Люди очень много писали, что готовы осуществлять при необходимости даже патрулирование — в ночное, дневное время. Здесь надо продумать, в формате добровольных народных дружин такая практика у нас была. Сейчас пока не готов сказать, в какой организационной форме это может работать. Сегодня Департаменту общественной безопасности поручаю продумать эту систему», — заявил Развожаев.

Ранее сообщалось, что в регионе усилен контроль на въезде в город.

Высокий, «жёлтый» уровень террористической опасности действует на территории Севастополя до 29 августа.

20 августа Развожаев сообщил, что беспилотник атаковал штаб Черноморского флота. По его словам, упавший на крышу штаба Черноморского флота БПЛА сбили прямо над зданием.