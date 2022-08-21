МВД: водитель большегруза заблаговременно не затормозил перед ДТП в Ульяновской области
- РИА Новости
- © Наталья Селиверстова
«Микроавтобус оказался зажатым между двумя грузовыми автомобилями», — говорится в сообщении МВД Медиа.
Авария произошла днём 21 августа на трассе М-5 в Николаевском районе Ульяновской области. Предположительно, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом.
Изначально появились сообщения о гибели семи человек, после этого число погибших возросло до 11.
По информации РИА Новости и ТАСС, число жертв ДТП достигло 15. Предварительно известно, что среди погибших есть граждане Казахстана.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.