Семь человек погибли в результате ДТП в Ульяновской области

Семь человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков в Ульяновской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«В результате ДТП пострадали три человека и семь погибли. Предварительно, все граждане Казахстана», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что авария с участием частного микроавтобуса, в котором, по предварительным данным, находились 18 пассажиров, и двух грузовиков произошла на трассе в Ульяновской области.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате аварии на территории Ногайского района Дагестана возросло до восьми.