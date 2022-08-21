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Семь человек погибли в результате ДТП в Ульяновской области

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Семь человек погибли в результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков в Ульяновской области.
Семь человек погибли в результате ДТП в Ульяновской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«В результате ДТП пострадали три человека и семь погибли. Предварительно, все граждане Казахстана», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что авария с участием частного микроавтобуса, в котором, по предварительным данным, находились 18 пассажиров, и двух грузовиков произошла на трассе в Ульяновской области.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате аварии на территории Ногайского района Дагестана возросло до восьми.

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