Семь человек погибли в результате ДТП в Ульяновской области
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«В результате ДТП пострадали три человека и семь погибли. Предварительно, все граждане Казахстана», — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что авария с участием частного микроавтобуса, в котором, по предварительным данным, находились 18 пассажиров, и двух грузовиков произошла на трассе в Ульяновской области.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате аварии на территории Ногайского района Дагестана возросло до восьми.