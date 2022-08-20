Число погибших в результате ДТП в Дагестане возросло до восьми
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.
«Из шестерых пострадавших одна женщина в крайне тяжёлом состоянии, имевшая повреждения, несовместимые с жизнью, включая открытый перелом костей черепа и перелом основания черепа, скончалась в стационаре», — сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием «газели», которая везла гостей на свадьбу, и грузовика в Ногайском районе Республики Дагестан погибли семь человек.