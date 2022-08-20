Число погибших в результате ДТП в Дагестане возросло до восьми

Число погибших в результате аварии на территории Ногайского района Дагестана возросло до восьми.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.

«Из шестерых пострадавших одна женщина в крайне тяжёлом состоянии, имевшая повреждения, несовместимые с жизнью, включая открытый перелом костей черепа и перелом основания черепа, скончалась в стационаре», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием «газели», которая везла гостей на свадьбу, и грузовика в Ногайском районе Республики Дагестан погибли семь человек.