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В результате ДТП в Дагестане погибли семь человек

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В результате ДТП с участием «газели», которая везла гостей на свадьбу, и грузовика в Ногайском районе Республики Дагестан погибли семь человек.

«В результате ДТП погибли семь человек, ещё пять госпитализированы. В числе погибших — дети», — говорится в сообщении МВД Дагестана в Telegram.

Отмечается, что, согласно предварительным данным, водитель «газели» уснул за рулём и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовиком.

Все погибшие были родственниками, которые ехали на свадьбу в Ставрополь.

Ранее сообщалось, что водитель задавил четырёх пешеходов в Белореченском районе на Кубани, семимесячная девочка в результате инцидента скончалась.

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