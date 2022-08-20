В результате ДТП в Дагестане погибли семь человек
«В результате ДТП погибли семь человек, ещё пять госпитализированы. В числе погибших — дети», — говорится в сообщении МВД Дагестана в Telegram.
Отмечается, что, согласно предварительным данным, водитель «газели» уснул за рулём и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовиком.
Все погибшие были родственниками, которые ехали на свадьбу в Ставрополь.
Ранее сообщалось, что водитель задавил четырёх пешеходов в Белореченском районе на Кубани, семимесячная девочка в результате инцидента скончалась.