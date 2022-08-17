Автомобиль насмерть задавил ребёнка в Краснодарском крае

Водитель задавил четырёх пешеходов в Белореченском районе на Кубани, семимесячная девочка в результате скончалась, сообщает региональная Госавтоинспекция.

«16 августа 2022 года около пяти часов вечера в районе 29-го км автодороги Гурийская — Черниговская — Рязанская произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один несовершеннолетний и три человека получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Согласно предварительный данным, водитель Ford Mondeo не справился с управлением и выехал на обочину, где совершил наезд на четырёх пешеходов.

В результате происшествия 23-летняя и 15-летняя девушки, а также четырёхлетний мальчик и семимесячная девочка госпитализированы. Девочка скончалась на следующий день.

Ранее сообщалось, что в Башкирии после череды смертельных ДТП глава прокуратуры региона Игорь Пантюшин поручил проверить автошколы и законность выдачи лицензий пассажирским перевозчикам.