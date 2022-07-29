В Башкирии отправили под домашний арест женщину, сбившую насмерть мать и ребёнка
- РИА Новости
Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу суда.
ДТП произошло 27 июля на перекрёстке улиц Софьи Перовской и Авроры.
Женщина за рулём Nissan Juke совершила наезд на пешеходов — 39-летнюю женщину и четырёхлетнего мальчика. Они погибли на месте, передаёт ФАН.
Ранее сообщалось, что в Башкирии после череды смертельных ДТП глава прокуратуры региона Игорь Пантюшин поручил проверить автошколы и законность выдачи лицензий пассажирским перевозчикам.