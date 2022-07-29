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В Башкирии отправили под домашний арест женщину, сбившую насмерть мать и ребёнка

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Октябрьский районный суд Уфы отправил под домашний арест женщину, сбившую насмерть мать и ребёнка.
В Башкирии отправили под домашний арест женщину, сбившую насмерть мать и ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

ДТП произошло 27 июля на перекрёстке улиц Софьи Перовской и Авроры.

Женщина за рулём Nissan Juke совершила наезд на пешеходов — 39-летнюю женщину и четырёхлетнего мальчика. Они погибли на месте, передаёт ФАН.

Ранее сообщалось, что в Башкирии после череды смертельных ДТП глава прокуратуры региона Игорь Пантюшин поручил проверить автошколы и законность выдачи лицензий пассажирским перевозчикам.

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